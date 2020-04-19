«Началова тоже перчатки носила»: Шишкова опровергла слухи о подагре

27-летняя Алена Шишкова в очередной раз оказалась под пристальным вниманием верных почитателей. На этот раз, как пишет 7days, общественность заподозрила экс-возлюбленную рэпера Тимати в том, что она скрывает от окружающих серьезный недуг. Поводом для слухов и кривотолков послужили свежие «карантинные» снимки модели. На большинстве фото светская львица даже дома позировала в перчатках, пряча руки. Среди подписчиков знаменитости нашли те, кто припомнил, что раньше Юлия Началова отдавала предпочтение этому аксессуару из-за подагры. Певица пыталась скрыть от посторонних глаз деформацию суставов.

«Зачем дома перчатки?!», «Вот тоже интересно, в чем смысл?!», «Пишут, что у нее как у Юли Началовой», «Началова тоже перчатки носила», — такие комментарии появились под одним из снимков модели.

Сама Алена опровергла слухи о том, что она якобы страдает подагрой. Так, знаменитость объяснила, почему носит перчатки. Как выяснилось, это связано не с болезнью. Шишкова заверила, что просто прячет старый маникюр. Экс-возлюбленная рэпера Тимати стесняется показывать неухоженные ногти, а посетить салон красоты в условиях домашней изоляции девушка пока не может.

Напомним, что от музыканта Алена Шишкова родила дочку Алису. В марте девочке исполнилось шесть лет. У Тимати также есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Наследник певца появился на свет в октябре 2019 года. Дочка Тимати любит проводить время с младшим братиком.