«Это не значит, что мы в отношениях»: Шишкова отреклась от турецкого ухажера

Алена Шишкова в личном блоге несколько раз намекнула на то, что у нее есть воздыхатель, продемонстрировав его романтические сюрпризы. И, пока ее поклонники гадали, кто это, в комментариях возник он сам – мужчина с турецким именем Омид Тахмасеби.

Влюбленный писал пылкие комментарии, приправленные романтическими картинками. К удивлению многих, бывшая возлюбленная Тимати ответила на эти послания тем же – изображением сердечек и разбитых сердечек. Что на языке эмодзи означает любовь. Естественно, что большинство подписчиков оценили происходящее вполне однозначно – Шишкова нашла свою любовь. И тут все взаимно.

Но, как оказалось, это не так. По крайней мере, сама девушка решила публично отказаться от отношений с Омидом. Порталу Рeopletalk.ru она заявила, что у нее нет любовной связи с гражданином Турции. А видео с дорожкой из роз ей передали через директора в качестве сюрприза. В настоящий момент она и вовсе удалила его из своего Instagram.

«Мне было очень приятно, и я захотела его лично поблагодарить за оказанное внимание. Но это не значит, что мы с ним состоим в отношениях», — сказала она.

О том, кто является ее парнем на самом деле, Алена говорить отказалась.