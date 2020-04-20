«Уже не ребенок»: мать Началовой поделилась свежими снимками с 13-летней дочерью певицы

Мать певицы Юлии Началовой Таисия поделилась свежими снимками с 13-летней дочерью певицы. Вера Алдонина вместе с бабушкой и дедушкой отметила Пасху. Таисия запечатлела украшенный к празднику стол, за которым сидит девочка: помимо классического меню – крашеных яиц и кулича оказалось масло и многочисленные атрибуты декора: подставка и традиционные зайцы.

В свою очередь, фолловеры поспешили отметить – Вера все больше взрослеет, приобретает женские черты и начала краситься. На некоторых снимках достаточно трудно сказать, что ей до сих пор нет 18 – выглядит Вера очень взрослой и серьезной.

«Уже не ребенок, настоящая девушка», «Она очень красивая», «Красавица» Пусть Ангел-Хранитель бережет ее», «С праздником светлой Пасхи! Мира, добра, любви и благополучия вашей семье», «Чудо небес, будь счастлива», — пишут они.

Отметим, что дочь Юлии Началовой пошла по стопам матери: девочка активно занимается творчеством, при этом преуспевая и в учебе. Вера регулярно участвует в международных конкурсах по пению, чтению стихов, участвует в школьных спектаклях. Виктор Началов рассказывал в книге, посвященной дочери, что внучка продолжает писать маме письма и уверена – Юлия поет на небесах вместе с ангелами.