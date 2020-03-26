«Судьбоносный трек»: вышла новая песня Началовой спустя год после смерти певицы

Последняя песня Юлии Началовой вышла спустя год после смерти артистки. Появление трека под названием «Останься» в четверг, 26 марта, анонсировали пресс-секретарь певицы Анна Исаева и мама Юли Таисия Началова. Родительница призналась, что сделанную наспех запись близкие артистки нашли в студии спустя девять дней после того, как самой Началовой не стало. Тогда мама и отец окончательно убедились в том, что случайностей не бывает.

«Судьбоносный трек. Юля, это строки из твоей песни, каждое слово из которой до оцепенения, до мурашек, до слез… Останься-это та фраза, которую неустанно повторяли год назад миллионы любящих тебя людей… Слушая твой голос, меня не покидает ощущение, что это не просто песня. Это твое прощание с нами-твоей семьей, с твоими поклонниками, с миром, который ты делала чище и добрее…», — написала она.

Исаева на личной странице в Instagram поспешила поблагодарить всех причастных к созданию песни. Отдельное «спасибо» Анна выразила продюсеру и владельцу одноименного лейбла Араму Арчеру – тот помог песне воплотиться в жизнь. Призналась Исаева и в любви родственникам Началовой – она поведала, что гордится дружбой с семьей Юли и навсегда подарила часть своей души маме, отцу и Верочке на память.