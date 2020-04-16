«Лучшая дата в моей жизни»: Решетова c нежностью поздравила маленького сына с праздником

Анастасия Решетова с нежностью поздравила маленького сына с праздником. 16 апреля наследник Тимати Ратмир отмечает полгода со дня рождения. Неоднократно модель признавалась фолловерам, что старается уделять мальчику как можно больше внимания – для нее важно быть свидетелем всех достижений отпрыска.

Сейчас полугодовалый Ратмир уже активно изучает мир: малыш с упоением ползает по большому дому Юнусовых, играет с котами и радует родителей гармоничным развитием. Шишкова призналась фолловерам – день появления ее сына на свет стал ключевой датой в ее существовании.

«16.10.10 – лучшая дата в моей жизни. Полгода нашему любимому мальчику», — написала она, сопроводив душевное признание снимком маленького Ратмира.

В кадр малыш заглядывает с неподдельным удивлением. Подписчики поспешили отметить – у Ратмира карие глаза, цвет он, скорее всего, унаследовал у отца. «Какой у вас все же сладкий малыш», «Большой маленький Тимурыч», «Ратмир на папу похож очень», — делятся впечатлениями они.