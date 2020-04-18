«Дома я могу только бриться»: звезды рассказали о жизни без маникюра и парикмахеров

Маша Малиновская в самоизоляции отращивает волосы с помощью средства из аптеки, а Саша Савельева решила покончить с длинными ногтями.

Одной из главных трудностей самоизоляции, в которой мы оказались из-за пандемии нового коронавируса, для многих женщин стал уход за своей внешностью.

Салоны красоты сейчас закрыты, а потому красотки, привыкшие поддерживать собственную красоту чужими руками, не могут ни постричься, ни сделать красивый маникюр, ни избавиться от нежелательной растительности на теле.

Эта печальная ситуация уже стала поводом для многочисленных мемов и шуток. Некоторые из них, к примеру, о растолстевших куклах Барби и волосатых ногах, вы уже видели в забавных подборках на страницах портала Teleprogramma.pro.

Теперь мы решили выяснить, как обстоят дела с сохранением красоты у звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитые красотки с удовольствием рассказали нам о возникших трудностях, а также поделились ценными советами.

Маша Малиновская: у всех дома есть бритва, своя или мужа

Телеведущая и модель Маша Малиновская в беседе с нашим корреспондентом призналась, что изоляция дается ей действительно нелегко.

«Честно говоря, с этим большие проблемы. Из всего того, что я делаю в салоне, дома я могу только бриться. Извините за интимные подробности. В салон эпиляции мы сейчас ходить не можем, но у всех дома есть бритва, своя или мужа. А со всем остальным – катастрофа. Потому что самим сделать маникюр чрезвычайно сложно. Я однажды попыталась и все закончилось плачевно, руки потом были в зеленке. Поэтому ни маникюр, не педикюр не обновляю, мои ногти живут своей жизнью и ничего с этим не поделаешь».

А вот проблем с окрашиванием волос у телеведущей, как выяснилось, нет. Ей это просто не нужно.

«Я натуральная блондинка, волосы у меня бежево-русые. Не красила их, только делала шатуш белым цветом. Когда корни отрастают, это совсем не страшно, седины у меня, тьфу-тьфу-тьфу, пока нет».

Для тех, кто сейчас остается дома и хочет за это время стать еще красивее, у Маши припасен совет.

«Поскольку у нас можно ходить в магазин и в аптеку, могу порекомендовать всем девочкам воспользоваться этим месяцем изоляции (а я думаю, что ее продлят до мая) и отрастить волосы. Я проверила на себе одну замечательную штуку, которая называется «никотиновая кислота». Стоит она недорого, продается в ампулах. После мытья головы втираешь ее в волосы, и они начинают расти со страшной силой. Серьезно! У меня как-то раз было плохое настроение, я пошла и постриглась. А потом никак не могла отрастить волосы. Но попробовала это средство и осталась очень довольна результатом. Оно действительно работает. Сейчас, когда все салоны красоты закрыты, я не стригусь и скоро у меня будет коса до пояса», — уверена звезда.

Кети Топурия: можно домашние маски поделать

Певица Кети Топурия по салонам особо не скучает, потому что практически все умеет делать сама.

«К счастью, у меня не крашеные волосы и никакого особенного ухода, кроме мытья, им не требуется. Что касается маникюра, то с ним я всегда справлялась, а вот с педикюром – не очень. К счастью, еще не настало время, когда нужно его делать. Я не из тех девушек, которые все делают только в салонах и не могут без них жить. Наоборот, я всегда все любила делать сама. Когда мне было 12 лет, я всему двору выщипала брови, всех накрасила и сделала всем маникюр. Это была моя страсть и у меня неплохо. Думаю, что я со всем справлюсь, трагедии тут нет», — считает Кети.

К числу фанаток всевозможных масок Кети себя не относит.

«У меня есть разная косметика, ее хватает. В крайнем случае можно какие-то домашние маски поделать, но я особо не люблю мазюкаться», — призналась она.

Саша Савельева: за три часа спилила весь гель-лак на руках и ногах

Певица Саша Савельева считает, что представительницам прекрасного пола не стоит унывать из-за самоизоляции, и даже наоборот — воспользоваться этим временем для того, чтобы расслабиться и дать своему телу отдохнуть от искусственных способов поддержания красоты.

«Если честно, я считаю, что каждый человек красив без походов в салоны, а потому лучше всего сейчас — сохранять оптимизм и принять себя такой, какая есть. Когда закончится карантин, все откроется, появится возможность и волосами заняться, и сделать маникюр с педикюром. Я сама на днях сама пилила себе ногти. Не люблю это делать и не умею, а потому была к этому совершенно не готова. У меня не было ничего, кроме одной единственной пилочки, с помощью которой я в итоге за три часа спилила весь гель-лак на руках и ногах. Ногти были длинные, теперь остались короткие, с обычным базовым покрытием. Не испытываю по этому поводу никакого разочарования, ведь я понимаю, что это все временно. Лучше сейчас посидеть дома, не пользоваться, как некоторые, услугами каких-то подпольных мастеров».

Звезда отметила, что всем нам бывает полезно какое-то время не пожить без помады, теней, тональных кремов и прочих атрибутов жизни современной женщины. Сама Савельева прекрасно без всего этого обходится.

«Я дома косметикой не пользуюсь вообще, кроме уходовых средств. Два моих любимых крема сейчас заканчиваются, купить их я не смогу, и буду пользоваться чем-то другим – тем, что было кем-то подарено и отложено «на черный день».

Юлия Костюшкина: будем натирать огурец и на лицо накладывать

Супруга певца Стаса Костюшкина, телеведущая и чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина — одна из самых стильных женщин в российском шоу-бизнесе. Она всегда потрясающе выглядит, и при этом ни у кого не складывается впечатления, что Юлия тратит на уход за собой много времени.

«Я бы не сказала, что сильно страдаю. Конечно, этого не хватает, ведь ты привыкла маникюр делать в салоне у мастера, волосы окрашивать. Но у меня пока все нормально – корни отросли не критическим образом, так что я не нервничаю и локти не грызу. Посмотрим, что будет дальше. Маникюр я себе в молодости делала сама, так что вполне могу и сейчас сделать его дома самостоятельно», — рассказала нам звезда.

Для ухода за кожей лица Юлия использует то, что есть под рукой, но в случае необходимости готова перейти на средства, которыми пользовались еще наши мамы и бабушки.

«Я ничего нового для себя не открывала. У меня есть дома какой-то набор масок, который я могу использовать. А закончится – что же делать, будем натирать огурец и на лицо накладывать, как в старые добрые времена».

А как вы ухаживаете за собой в самоизоляции?