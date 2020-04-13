«Все откровеннее и откровеннее»: Топурия оголила грудь в публичном месте

Подписчики обвинили Кети Топурию в зашкаливающей откровенности. В понедельник, 13 марта, 34-летняя исполнительница, воспитывающая маленькую дочь Оливию от Льва Гейхмана, разместила в личном микроблоге будоражащий воображение снимок: на нем артистка прикрывает руками голый бюст. Действие происходит в лесу – того и гляди из-за дерева выйдет какой-нибудь охотник.

«Pure nature», — сопроводила неоднозначной подписью снимок Топурия.

Стоит отметить, что далеко не всем подписчикам подобный кадр понравился. Некоторые заявили, что Кети стоило бы остановиться на предыдущем снимке, где певица предстала перед объективом фотокамеры со спины. «Все откровеннее и откровеннее. Пора бы уже и честь знать», «И вы туда же», «Не холодно?» — писали они. Впрочем, нашлись и те, кому фото однозначно пришлось по душе. «Вы — пожар», «Красота во всем», «А руки можете убрать», — просили они.