«Джонни, ты?»: Харламов призвал устроить Деппу кибератаку в Сети

После инста-троллинга Леди Гаги, Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, организованного Гариком Харламовым, прошло достаточно много времени.

Казалось, на этом знаменитый комик успокоился и переключился на отечественных звезд. Однако факт появления в «Инстаграме» Джонни Деппа не прошел незамеченным Харламовым. И вот уже юморист призывает своих подписчиков «размять пальцы».

«Новая «Кибератака». Джонни Депп появился в «Инстаграме», предлагаю поприветствовать его, как мы умеем» — призвал Харламов. И предложил: «Пишем: «*** — воробушки, Джонни, ты?».

Подписчики отреагировали, как и просил Харламов. Под публикациями Деппа стали появляться русскоязычные комментарии с предложенной фразой.

Джонни Депп зарегистрировался в «Инстаграме» 16 апреля. Сейчас аккаунт кумира миллионов уже насчитывает почти три миллиона подписчиков. Депп успел поразмышлять на тему пандемии коронавируса и представить свой кавер на песню Джона Леннона Isolation.