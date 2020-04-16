Джонни Депп наконец-то зарегистрировался в Instagram

Всемирно известный актер Джонни Депп наконец-то решил зарегистрироваться в Instagram. Меньше чем за сутки на аккаунт знаменитости подписались более 300 тысяч человек, а его первая фотография за час собрала более 200 тысяч лайков. Первой подписью к фотографии Депп поздоровался со всеми, а также заметил, что в данный момент что-то снимает и попросил фанатов немного подождать.

Среди подписчиков Джонни уже появились звезды, такие как его дочь Лили-Роуз, бывшая супруга Ванесса Паради, а также Барбара Стурм, главная по наведению красоты у знаменитостей из Голливуда. Сам Депп подписался в основном на своих коллег, а также на аккаунт группы The Beatles и Aerosmith. Ну и разумеется, на Роберта Дауни — младшего, а кто из нас не подписан на «Железного человека»?