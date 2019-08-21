Харламов призвал подписчиков устроить «кибератаку» на Instagram Шварценеггера

Не дает покоя юмористу Гарику Харламову инста-троллинг мировых звезд. Звезда Comedy Club оказался, видимо, под большим впечатлением от многодневного российского марафона комментариев на самые разные темы в аккаунте Леди Гаги. Потому что несколько дней назад комик предложил «покомментить» последний пост Сильвестра Сталлоне.
И эта «российская кибератака» оказалась весьма успешной – об инициативе Харламова даже новостной сюжет сняли. Закрепляя успех, Гарик уже выбрал новую «жертву». На этот раз ею стал Арнольд Шварценеггер.
«Друзья! В прошлый раз мы немного промахнулись и написали Сильвестру Сталлоне не его фразу. Поэтому теперь, что восстановить справедливость, переходим к @schwarzenegger. И пишем в комментарии под последним постом: «Никогда не забывай о том, кто ты, Симба!», — предлагает Гарик.
И, действительно, в публикации знаменитого Арни, в которой он поздравляет с днем рождения режиссера Джеймса Кэмерона, появился вал комментариев на русском языке, а число просмотров поста стремительно приближается к полумиллиону.