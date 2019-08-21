ЗВЕЗДЫ

Харламов призвал подписчиков устроить «кибератаку» на Instagram Шварценеггера

Предыдущая акция со страницей Сталлоне оказалась весьма успешной.

Харламов призвал подписчиков устроить «кибератаку» на Instagram Шварценеггера
ГАРИК ХАРЛАМОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Не дает покоя юмористу Гарику Харламову инста-троллинг мировых звезд. Звезда Comedy Club оказался, видимо, под большим впечатлением от многодневного российского марафона комментариев на самые разные темы в аккаунте Леди Гаги. Потому что несколько дней назад комик предложил «покомментить» последний пост Сильвестра Сталлоне.

И эта «российская кибератака» оказалась весьма успешной – об инициативе Харламова даже новостной сюжет сняли. Закрепляя успех, Гарик уже выбрал новую «жертву». На этот раз ею стал Арнольд Шварценеггер.

«Друзья! В прошлый раз мы немного промахнулись и написали Сильвестру Сталлоне не его фразу. Поэтому теперь, что восстановить справедливость, переходим к @schwarzenegger. И пишем в комментарии под последним постом: «Никогда не забывай о том, кто ты, Симба!», — предлагает Гарик.

И, действительно, в публикации знаменитого Арни, в которой он поздравляет с днем рождения режиссера Джеймса Кэмерона, появился вал комментариев на русском языке, а число просмотров поста стремительно приближается к полумиллиону.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАрнольд ШварценеггерГарик ХарламовСильвестр Сталлонетроллинг

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Харламов призвал подписчиков устроить «кибератаку» на Instagram Шварценеггера
Интересно?
Поделись с друзьями: