«Уикенд с семьей»: дочь показала 64-летнюю Ларису Долину без грима и укладки

Лариса Долина в этом году отпразднует юбилей. Артистка продолжает радовать поклонников своими выступлениями, а также моложавым видом.

За последний год певица стала чаще выходить в свет. При этом большую часть времени она старается посвящать семье. У нее есть взрослая дочь Ангелина, а также восьмилетняя внучка Александра. Обычно они часто путешествуют вместе, но в период пандемии коронавируса звездная семья уехала за город.

Накануне дочка певицы поделилась трогательным фото, сделанным возле даче. В кадре 64-летняя Долина без макияжа и укладки обнимает свою внучку. Артистка предстала не в привычном сценическом наряде, а черной куртке с шарфом.

Наследница знаменитости тоже позировала без макияжа и укладки. Она предстала в дубленке. Семья выглядела счастливой. По всей видимости, дома звезда предпочитает давать коже отдохнуть, поэтому не красится.

Поклонники восхитились не только снимком, но моложавым видом Ларисы Александровны. «Боже, мои самые любимые на свете! Какая Лариса Александровна красивая! Просто слов нет! Безумно горжусь своим кумиром!», «Главней всего погода в доме», «Это так здорово, жизнь за городом», «Уикенд с семьей! Круто!», «Лариса Санна просто бомба вышла на фото», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после расставания со вторым мужем Виктором Митязовым Долина снова вышла замуж. Ее избранником стал бас-гитарист Илья Спицын. Но в 2018 году стали появляться слухи, что и этот брак артистки распался. Друзья уверены, что певица больше не живет с мужем. Сама Долина о личной жизни предпочитает не говорить.