Дочь Долиной выложила в Сеть архивное фото Началовой

Этот и другие кадры можно увидеть в вышедшей книге отца певицы.

Год назад ушла из жизни певица Юлия Началова. На момент смерти звезде было всего 38 лет. В ее внезапный уход многие не могли поверить, ведь сердце девушки остановилось из-за небольшой раны на ноге, которая спровоцировала абсцесс с вытекающими трагическими последствиями.

В исповедальной книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери» папа певицы Виктор Васильевич ведет внутренний диалог с наследницей. Говоря с ней так, будто она живая. Он удивляется, как его дочь внезапно стала кумиром для миллионов. Хотя при жизни ее имя не раз смешивали с грязью. Сейчас мужчина посвятил себя внучке Вере. Композитор уверен, что ради девочки он должен держать себя в руках и продолжать жить.

Фото из вышедшей книги опубликовала в своем блоге дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская. Эти кадры – из личного архива родителей Началовой.