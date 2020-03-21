«Приходится пить валерьянку, боярышник»: Долина пожаловалась на бессонницу

По словам народной артистки, порой она не может заснуть по ночам.

Певица Лариса Долина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась на бессонницу. Всему виной безумный график и сильная усталость.

«Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать. Усталость накапливается, но никто об этом не должен знать. У меня ведь еще студенты. Но у меня такой характер. Если настроилась, то все сделаю». Лариса Долина

Интересно, что сейчас Лариса Долина еще задействована в спектакле. Там она играет сообщницу маньяка-убийцы. «Хотела, если честно, отказаться от роли, но взяла себя в руки. Я никогда не бросаю начатое дело. Что получится, то получится», — отметила она.

больше по теме Лариса Долина исполнила около тридцати хитов в караоке за одну ночь Интересно, что звезда пела композиции самых разных жанров.

Кстати, Долина запретила ходить на данный спектакль своей восьмилетней внучке Саше. «Она у меня умная девочка. Знает, что ей будут сниться плохие сны. Внучка в театрально-музыкальной школе у нас учится. Сольфеджо хорошо знает. Педагоги пишут такие вещи, что мы с дочкой всплакиваем от счастья. Внучка хочет стать актрисой», — сказала исполнительница.