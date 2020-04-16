«Отмечать будем?»: Самойлова начала планировать общий с младшей дочерью день рождения

Оксана Самойлова начала планировать общий с младшей дочерью день рождения. Модель родила дочь Майю 27 апреля – ровно в тот же день, что появилась сама. Несмотря на непростые времена (развод с Джиганом и закрытие интернет-магазина) многодетная мать решила затеять масштабный праздник для себя и наследницы.

Практически за две недели до торжества Оксана подозвала к себе ребенка и начала вызнавать у Майи, кого бы та хотела видеть на своем празднике. Девочка, которой в скором времени исполнится 2 года, не смогла конкретно сказать маме, о каких героях мечтает.

«Майя, ты знаешь, что у нас с тобой скоро день рождения? Что будем делать? Отмечать будем?» — выпытывала Самойлова у ребенка.

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«Не знаю, каких. Каких?» — просит у родительницы совета малышка.

После долгих обсуждений модель и девочка сошлись во мнении, что аниматоры к Майе не придут из-за коронавируса.

Судя по всему, Самойлова с дочерьми после всего пережитого решила начать жизнь с чистого листа. Фолловеров же интересует только один вопрос – появится ли глава семейства Джиган на торжестве.