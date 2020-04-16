«Давидик в шоке от таких нянек»: Самойлова запечатлела сына на руках у его сестры

Оксана Самойлова готовится к разводу с Джиганом. В феврале в Майами на свет появился их четвертый ребенок — сын Давид. Казалось, что семья должна стать еще крепче, но все внезапно стало рушиться. Сначала рэпер провел несколько недель в американском рехабе. По возвращению в Москву он снова угодил в частную клинику. По некоторым данным, артист коротает дни в частной клинике в Шаляпино. В это время его пока еще жена старается учиться жить без мужчины и одна воспитывает сына и дочерей.

Оксана готовится отпраздновать день рождения, который у нее в один день с младшей дочкой Майей. А пока девушка старается не унывать. Каждый день у нее множество забот. Правда дочери, старшей из которых уже Ариеле восемь лет, средней Лее пять, а младшей два года, уже многое делают самостоятельно. Если что-то дети разбили, то сами берут в руки пылесос и наводят порядок. Несмотря на то, что младшая наследница первое время ревновала родителей к брату, теперь она помогает о ней заботиться.

Самойлова запечатлела, как Майя держит на руках почти двухмесячного братика. Малыш дергает ручками и проявляет любопытство. Сначала девочка хочет отдать ребенка, но потом начинает сочинять для него песню. Такая картина растрогала модель. Она с нежностью наблюдала, как развиваются отношения ее детей. «Давидик просто в шоке от таких нянек», — с иронией комментировала Оксана действия дочки.

Напомним, что Джиган пропал после того, как девушка объявила о разводе. В СМИ не раз появлялась информация, что рэпер лечится в рехабе. Но пока ни сам артист, ни его жена эти данные не подтвердили.