«Чулпан даже молчит талантливо»: Рудинштейн вступился за затравленную Хаматову

Продюсер призвал не травить актрису, а смотреть за развитием действия в сериале «Зулейха открывает глаза».

Продюсер Марк Рудинштейн вступился за затравленную зрителем актрису Чулпан Хаматову. После выхода на телевизионные экраны сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной на прославленную артистку вылилось обилие критики: Чулпан вменяли незнание татарского языка, слишком большой возраст, хотя главной героине едва исполнилось 29 лет, а также постоянное молчание. Сама Хаматова хоть и подмечала – ее посторонние слова не расстраивают и обид она не держит, но к подобному шквалу оказалась все же не готова.

Марк Рудинштейн вслед за Маратом Башаровым вступился за актрису. Порталу Teleprogramma.pro он заявил, что Чулпан как профессионал вышла на такой высокий уровень, что все критики на ее фоне выглядят глупо. По его соображениям, те, кто высказываются против Хаматовой, просто хотят пропиариться.

«Чулпан даже молчит талантливо, даже молчание ее, когда показывают только ее глаза – на это так интересно смотреть», — поделился он своими соображениями.

Рудинштейн не отрицает – в фильме действительно есть нюансы, которые стоит проработать. Но есть надежда, что они исчезнут по мере развития сюжета.