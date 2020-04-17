«Это человек, который подарил мне свободу»: Хаматова выразила признательность Горбачеву

Как отметила актриса, она дружит с бывшим президентом СССР.

Актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас в режиме онлайн репетирует с коллегами спектакль «Горбачев», заявила, что восхищена президентом СССР.

«Я очень нежно отношусь к Михаилу Сергеевичу. Я с ним дружу. Это человек, который подарил мне свободу, возможность по-другому взглянуть на мир». Чулпан Хаматова

По словам Чулпан Хаматовой, она общается с дочерью Горбачева, Ириной, знакома с его внучками. А вот с ушедшей много лет назад супругой политика, Раисой Максимовной, Хаматова, по собственному признанию, никогда не встречалась.

Как отметила звезда и главная героиня нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза», она благодарна Горбачеву прежде всего за свое подростковое становление. Хаматова осведомлена, что сегодня многие пытаются очернить личность этого выдающегося политика. Но, как она сказала, чтобы понять его сущность, надо прочитать книги и его мемуары, сообщает «Комсомольская правда».