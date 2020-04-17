«Бабкина в больнице, а он…»: Гора осудили за поиск парикмахерской в сложные для семьи времена

Молодого возлюбленного Надежды Бабкиной Евгения Гора осудили за поиск парикмахерской в сложный для семьи период. Напомним, руководитель ансамбля «Русская песня» оказалась в тяжелом состоянии в больнице в первый день апреля. Практически сразу Бабкину перевели в реанимацию, где певица пробыла две недели. Долгое время медики не давали гарантий, удастся ли им стабилизировать состояние исполнительницы. Только недавно стало известно – Бабкина вышла из медикаментозной комы и медленно, но верно идет на поправку.

В пятницу, 17 апреля, Евгений Гор разместил пост, в котором попросил у подписчиков совета.

«Кто-нибудь знает подпольные парикмахерские? А то я готов побриться наголо уже», — задался вопросом предприниматель.

Подобная беспечность возмутила поклонников Надежды Георгиевны. Некоторые обвинили Гора в легкомыслии и поспешили напомнить – артистка по-прежнему болеет, а значит, думать Евгений должен явно не о волосах. «Бабкина в больнице, а он…», «Позаботился бы лучше о своей жене», «Вы всерьез считаете, что сейчас время думать о прическе?» — вопрошают они. Отвечать на вопросы посторонних людей Гор, как водится, не стал.