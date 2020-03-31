«Будь счастлив»: Бабкина поздравила возлюбленного с 40-летием

Отметившая в середине марта юбилей Надежда Бабкина поспешила поздравить своего возлюбленного — Евгения Гора — с 40-летием. Народная артистка вот уже 17 лет счастлива с исполнителем и бизнесменом. В гостях у Леры Кудрявцевой Бабкина признавалась: существование Гора для нее — большое счастье. Возлюбленные часто приезжают вместе на дачу к сыну Надежды Даниле, где Евгений открывается для нее с новой стороны.

В день юбилея руководитель ансамбля «Русская песня» не могла не поздравить вторую половинку. Надежда разместила в Instagram совместный снимок с праздника и пожелала Гору всего самого светлого.

«С днем рождения, дорогой! Будь счастлив», — написала она.

Ранее сам именинник признавался — он был бы не против усыновить ребенка из детского дома. Заводить же совместных детей с Надеждой Евгений пока не планирует: предприниматель не хотел бы усугублять и без того насущную проблему перенаселения планеты. Сама Бабкина в вопросе общих детей с возлюбленным солидарна, но с грустью подмечает — она могла бы стать многодетной матерью, если бы ее жизнь сложилась по-другому.