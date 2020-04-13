«Прогноз положительный»: госпитализированная Надежда Бабкина идет на поправку

Поклонники 70-летней артистки ждут, когда она лично выйдет с ними на связь.

Состояние Надежды Бабкиной улучшается день ото дня. Напомним, руководитель вокального ансамбля «Русская песня» была госпитализирована еще 1 апреля. Всенародную любимицу практически сразу перевели в реанимацию, что дало повод поклонникам всерьез переживать за состояние исполнительницы.

В субботу, 11 апреля, подруга Бабкиной Маргарита Королева рассказала, что Надежду вывели из медикаментозной коме, в которой она пребывала до недавнего момента, но артистка по-прежнему очень слаба. Спустя несколько дней стало известно, что исполнительница медленно, но верно идет на поправку.

«Комсомольской правде» депутат Мосгордумы, Народный артист России Евгений Герасимов, с которым Бабкина 5 лет состояла в муниципальном парламенте, прояснил, что недавно звонил в частную клинику, где находится Надежда, и спрашивал о ее здоровье. Медики были кратки.

«Прогноз положительный. Врачи говорят, ей стало лучше. Подробностей рассказать не могу, медики не хотят комментировать состояние здоровья Надежды Бабкиной», — отметил он.

По-прежнему не дают никакой информации самые близкие люди Надежды – возлюбленный Евгений Гор и сын Данила Заседателев. Не на связи и пресс-атташе певицы Александр Велор.