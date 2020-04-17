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Золушка в разноцветных туфельках: сын Снигирь и Цыганова попробовал себя в роли стилиста

Четырехлетний Федор поделился с мамой своим взглядом на то, как она должна одеваться.

Золушка в разноцветных туфельках: сын Снигирь и Цыганова попробовал себя в роли стилиста
Юлия Снигирь/Фото: https://www.instagram.com/p/B-AAbSeFf9A/

Четырехлетний сын Юлии Снигирь и Евгения Цыганова попробовал себя в роли стилиста. Маленький Федор решил порадовать маму, которая устала находиться в самоизоляции, и предложил ей красиво нарядиться. Со своей же стороны ребенок оказал всестороннюю помощь, чтобы образ получился максимально полным.

Результатом преображения Снигирь поделилась на личной странице в Instagram. В кадре Юлия предстала в алом платье до колена с крупноплиссированной юбкой-солнце и поясом на талии. Ноги актрисы украшали туфли на каблуках. Примечательно, что обувь была явно из разных коллекций, ведь левый туфель был синий, а правый – бордовый.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь с мамой. Фото: https://www.instagram.com/yuliasnigir/

«Мой стилист Федор Цыганов», — с нежностью подписала кадр Снигирь.

Отметим, что Снигирь достаточно редко делится с подписчиками кадрами из личной жизни, однако период карантина стал тем уникальным временем, во время которого знаменитость решила стать к аудитории немного ближе. Сама знаменитость из-за коронавируса предпочитает не паниковать, а своей аудитории советует переключить внимание на полезные занятия.

Тэги

Евгений ЦыгановкарантинКоронавирусСнигирь детиЦыганов новостиЮлия Снигирь
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