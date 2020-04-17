Золушка в разноцветных туфельках: сын Снигирь и Цыганова попробовал себя в роли стилиста

Четырехлетний Федор поделился с мамой своим взглядом на то, как она должна одеваться.

Четырехлетний сын Юлии Снигирь и Евгения Цыганова попробовал себя в роли стилиста. Маленький Федор решил порадовать маму, которая устала находиться в самоизоляции, и предложил ей красиво нарядиться. Со своей же стороны ребенок оказал всестороннюю помощь, чтобы образ получился максимально полным.

Результатом преображения Снигирь поделилась на личной странице в Instagram. В кадре Юлия предстала в алом платье до колена с крупноплиссированной юбкой-солнце и поясом на талии. Ноги актрисы украшали туфли на каблуках. Примечательно, что обувь была явно из разных коллекций, ведь левый туфель был синий, а правый – бордовый.

«Мой стилист Федор Цыганов», — с нежностью подписала кадр Снигирь.

Отметим, что Снигирь достаточно редко делится с подписчиками кадрами из личной жизни, однако период карантина стал тем уникальным временем, во время которого знаменитость решила стать к аудитории немного ближе. Сама знаменитость из-за коронавируса предпочитает не паниковать, а своей аудитории советует переключить внимание на полезные занятия.