«Естественная, такая нежная»: Подольская вслед за Снигирь сфотографировалась без макияжа

Наталья Подольская, как и многие российские звезды, в настоящий момент соблюдает карантин и домашнюю самоизоляцию. Многие селебрити в этот непростой момент для всего мира во многом уравнялись с обычными людьми: проводят досуг у себя дома, отказавшись от сценических образов.

Недавно актриса Юлия Снигирь неожиданно для поклонников показала в личном блоге домашний снимок без привычного яркого мэйкапа. Многие нашли в ее облике свое очарование.

Так же поступила и Наталья Подольская, которую редкий человек видел без помады на губах. Певица сделала домашний кадр, сидя на кухонном столе, очаровав своим видом фолловеров.

«Красавица!», «Боже, как можно быть такой красивой без макияжа? Естественная, милая, такая нежная!», «Тростиночка!» — можно увидеть в комментариях Instagram звезды.

Отметим, что примеру Подольской и Снигирь следуют далеко не все звезды. Например, кинодива Рената Литвинова даже на домашнем карантине предпочитает делиться с подписчиками исключительно стильными фотографиями в продуманных образах.