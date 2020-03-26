«Меня накрыло»: Снигирь поделилась редкими фото с Цыгановым и подросшим сыном

Юлия Снигирь является одной из самых закрытых отечественных актрис. О своей личной жизни девушка почти не рассказывает. В своей время у нее был роман с Данилой Козловским, но недолгий. А вот уже несколько лет она состоит в браке с Евгением Цыгановым. У них подрастает сын Федор. Мальчика до недавнего времени девушка скрывала от поклонников. Лишь несколько недель назад она показала своего наследника.

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Сейчас Юлия, как и другие звезды, находится на самоизоляции. У нее появилась возможность отдохнуть и побыть с близкими. Неожиданно актриса поделилась семейными снимками из архива, хотя раньше этого не делала. На одном из фото Федор запечатлен в белых брюках, рубашке и кепке хулиганке. Он стоит на траве и смотрит в даль. На другом фото Снигирь прильнула к Цыганову. Они сделали нежное селфи прямо на улице. Так же на одном из снимков пара запечатлена в ресторане со столовыми приборами на лице.

«Простите за этот пост, но меня вдруг накрыла такая волна..Стала пересматривать фотографии в телефоне…прогулки, путешествия, премьеры, встречи…Вспомнила какие-нибудь недовольства и расстройства по пустякам..Подумала, что мы не умеем ценить эту жизнь и вообще виноваты. Что мы мелочны и раздражительны часто. Показалось, а вдруг нужно просто попросить прощения — и весь этот ужас исчезнет?», — поделилась мыслями Юлия.

Многие с ней согласились. «Очень сложно.. мы столько наделали… но просить прощения — единственный верный путь», — отметила экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева. А поклонники восхитились семейной идиллией. «Очень нравятся Ваши с Евгением совместные фото, всегда любуюсь вашей парой», «На последнем фото ваш брат? Классный», Фото очень красивые. Счастья вашей семье!», — прокомментировали пост подписчики.