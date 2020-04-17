«Никогда куличи не пекла»: Мария Аронова рассказала, как готовит пасхальные угощения

Приближается самый светлый и важный из православных праздников – Пасха. Ко дню Воскресения Христова по давней традиции принято печь куличи и красить яйца, которые в ночь на Пасху верующие освещают в церквях. Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у звезды фильма «Лед» Марии Ароновой рецептом пасхального кулича.

«Моя дочь Сима, в отличие от меня, очень хорошо печет. Прежде я никогда куличи не пекла, это обычно делает моя вторая мама, Татьяна Михайловна, папина жена», — рассказала Аронова.

Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

«Мои родители сидят безвылазно на даче, и мы к ним не поедем, и они к нам не приедут. Это будет первый год за долгое время, когда мы останемся без божественных куличей Татьяны Михайловны», — отметила звезда.

Аронова добавила, что выпечку ее «мама» делает по древнему старообрядческому рецепту. И актриса намерена научиться делать кулич сама – будет по телефону созваниваться и советоваться.

больше по теме Семейные рецепты: как звезды пекут куличи и красят пасхальные яйца 19 апреля все православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи.

Символ Пасхи крашеные яйца тоже появятся на столе в праздник в Ароновой. Звезда готовит их в Чистый Четверг – такова давняя семейная традиция.