Мария Аронова рассказала, чем предпочитает заниматься в нерабочее время

Звезда фильма «Лед» Мария Аронова рассказала, чем занимается в свободное от съемок время. Активно реализующая себя в профессии 47-летняя артистка достаточно редко появляется дома из-за насыщенного графика, однако, когда это все же случается, она предпочитает целиком вкладываться в быт.

Журналистам Аронова рассказала, что очень любит, когда и дома, и на работе организован полный порядок. Возвращаясь с очередного съемочного дня, народная артистка полностью посвящает себя семье и старается побаловать близких вкусной едой. Стол при этом обязательно должен быть накрыт достаточно пышно: обед и ужин должны составлять сразу несколько блюд. Уезжая из дома, Аронова старается обеспечить домочадцев съестным по максимуму.

Порталу «7Дней» она рассказала, что домовитость – черта, доставшаяся ей от прабабушки. Именно благодаря стремлению все сделать максимально аккуратно, в квартире знаменитости постоянно царит уют. Даже в холодильнике каждый ингредиент имеет свое место: так, рядом не могут располагаться молочные продукты и консервы. Приготовленные Ароновой блюда являются своеобразной границей между полками с сырами и нарезанными овощами. По праву любимым домашним деликатесом сын Марии Владислав называет пирожки с капустой.