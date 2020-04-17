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«Прикована к кровати»: врачи отчитались о состоянии Бабкиной

70-летняя народная артистка находится в стенах клиники вот уже 2 недели.

«Прикована к кровати»: врачи отчитались о состоянии Бабкиной
Певица Надежда Бабкина. Фото: КП/Жданов Анатолий

Врачи клиники, в которой в последние две недели находится народная артистка Надежда Бабкина, отчитались о состоянии певицы. Напомним, в стены медицинского учреждения исполнительница попала еще 1 апреля: на тот момент 70-летняя певица запустила себя, поскольку усиленно пыталась вылечиться без чужой помощи. Стоило лишь Бабкиной попасть под чуткий контроль врачей, певицу тут же перевели в реанимацию.

Сейчас Надежда уже пришла в сознание, однако прогресс в ее лечении наблюдается не такой интенсивный, как того хотелось бы. Бабкина уже способна дышать сама, без помощи аппарата ИВЛ. Общается же артистка пока что жестами – чтобы восстановить эту функцию в полной мере, требуется время.

«Жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Ходит в памперс, прикована к кровати. Терапия дает свои положительные результаты», — передает слова врачей «СтарХит».

Навещать Бабкину в больнице близким родственникам запрещено, но возлюбленный Надежды Евгений Гор и сын Данила всегда находятся на связи с медиками по телефону. Улучшения наблюдаются и у коллеги Бабкиной по «Модному приговору» Александра Васильева. Историк моды подметил, что в целом чувствует себя неплохо и с удовольствием кушает фрукты, переданные коллегами. Вернулся Васильев к работе, раздобыв ноутбук.

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