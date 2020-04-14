Что будет с «Модным приговором», пока Бабкина и Васильев борются с пневмонией

Передачи будут все равно показывать! Первый канал успел отснять выпуски передачи с запасом и будет радовать зрителей до конца апреля.

Не может позволить себе легкомысленные наряды «в облипочку»

Во вторник в гостях у «Модного» Александр Юров, который хочет сделать из своей супруги Алены настоящую звезду. Пока же Алена сильно не дотягивает до назначенного статуса.

Александр мечтает, чтобы его жена выглядела одинаково эффектно и в жизни, и на сцене, ведь она артистка. А у Алены так не получается. Она не только артистка, но мама двоих сыновей и педагог, поэтому не может позволить себе легкомысленные наряды «в облипочку», которые так хочет видеть на ней экспрессивный супруг.

Александра бесит, что его жена так зависит от мнения окружающих, и он просит «Модный приговор» избавить Алену от комплекса отличницы, чтобы она не стремилась нравиться всем, но соответствовала требованиям мужа.

«Одеться сексуально – это смешно и пошло»

Среда. Дмитрий утверждает, что из-за своей низкой самооценки Ольга может устроить скандал на ровном месте: «Она почему-то думает, что я могу уйти к другой девушке в любой момент!».

А носит скучные вещи: однотипные майки, футболки и свитера с джинсами. Жена Оля утверждает, что муж слишком игриво общается с другими девушкам, он называет их «малышками»! Как тут не ревновать? Одеться сексуально героине мешает мысль, что она выглядит смешно и пошло.

Также девушка признается в комплексах, связанных с фигурой. После родов у Оли появился диастаз. Супруг оплатил дорогостоящую операцию, вернул девушке ее фигуру, но девушка продолжает одеваться скучно.

«В гардеробе одни растянутые кофты, мальчишеские куртки и ужасная обувь!»

Четверг. Григорий негодует: «Такое ощущение, что я с подростком живу! В гардеробе одни растянутые кофты, мальчишеские куртки и ужасная обувь. Жена одевается по минимальным требованиям инженера – не торчит и ладно».

Он уверен, что Алисе ничего не нужно, она замужем за работой, а их отношения из категории «семейно- романтические» давно перешли в «бытовые-партнерские». Григорий надеется, что «Модный приговор» поможет Алисе изменить отношение не только к себе и своему гардеробу, но и к любимому мужчине, которому так не хватает внимания.

Алисе есть что ответить: «Если бы он меньше времени проводил у компьютера и холодильника, может быть, мне захотелось бы для него стараться!» Героиня утверждает: требуешь-соответствуй! А пока Гриша наращивает живот, не стоит и мечтать о молодой и стройной блондинке. Она уверена, как ни старайся, сожитель все равно уйдет от нее к другой женщине, которая будет моложе, а значит, и замуж за него выходить нет смысла.

«Наряжаться? Для мужа? Вот еще!»

В пятницу снова муж и жена. Владимира не устраивает подростковый образ супруги. А Дарья восклицает: «Наряжаться? Для мужа? Вот еще!» Она считает, что муж должен любить ее любой. Владимиру же кажется, что все отговорки жены происходят от ее банальной лени. А ведь кроме того, что Даша за собой не следит, она еще и страшно ревнива. Она подозрительно относится ко всем отлучкам мужа из дома и бдительно его контролирует. Ведущие указали Даше на противоречивость ее поведения и попытались помочь запутавшимся супругам.