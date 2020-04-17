СМИ: многодетную сестру Эмина Агаларова обманули мошенники

Многодетную сестру Эмина Агаларова обманули мошенники. Как удалось выяснить журналистам, уже не первый год занимающаяся развитием модного бизнеса девушка решила позаботиться о своих сотрудниках и закупить для них защитные маски, в которых можно появляться в общественном месте. Сабина отыскала поставщиков и договорилась о покупке. Со своей стороны фирма попросила перевести Сабину заранее перевести деньги, на что предпринимательница согласилась.

После того, как 8,5 миллионов рублей исчезли с ее счета, продавцы внезапно заявили, что деньги им не дошли, а значит, высылать продукцию они не будут. Повторные звонки ничего не дали: мошенники просто отключили номера телефонов. Шокированная подобным поворотом событий Сабина поспешила в полицию, где написала заявление об обмане, отмечает Telegram-канал LifeShot.

Отметим, что ровно год назад Сабина стала многодетной матерью: родственница азербайджанского певца родила дочь. Помимо нее, Сабина воспитывает двоих сыновей. Незадолго до рождения девочки Сабина также была вынуждена решать финансовые вопросы: арендаторы торговых площадей, владелицей которых является женщина, отказывались выплачивать деньги.