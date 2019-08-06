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Сестра Эмина Агаларова попала в аварию в Москве

В иномарку девушки врезалась «Газель».

Сестра Эмина Агаларова попала в аварию в Москве
Эмин Агаларов. Фото: globallookpress.com

В «Бентли» сестры Эмина Агаларова врезалась «Газель». Инцидент произошел на светофоре, на пересечении улиц Обручева и Профсоюзной. К счастью, травм Сабина Агаларова не получила.

Как рассказала сама девушка, ее иномарка остановилась на красный свет. В этот момент другое транспортное средство влетело в машину сзади. Оказалось, что «Газель» толкнула фура, водитель которой перепутал сигналы светофора.

«Мы все живы, никто не пострадал», – сообщила Сабина.

Повреждения получила иномарка Агаларовой, а также еще несколько автомобилей. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Как отмечает сайт «Комсомольская правда», совсем недавно Сабина стала мамой, у нее родилась дочь.

Эмин Агаларов известен своей музыкальной и предпринимательской деятельностью. Азербайджанский певец и первый вице-президент Crocus Group ежегодно организует фестиваль «Жара», на котором собираются практически все звезды российского шоу-бизнеса.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, недавно гостем Эмина стал сам Филипп Киркоров, прилетевший в Баку на частном самолете. Вместе с детьми поп-король провел в столице соседней страны целый день, который впоследствии назвал «потрясающим».

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ДТП со звездойСабина АгалароваФестиваль "Жара"Эмин Агаларов

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Сестра Эмина Агаларова попала в аварию в Москве
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