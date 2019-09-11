Сестра Эмина Агаларова судится из-за двух миллионов рублей

Юристы Сабины подали в суд на компанию, с которой она работала.

Сестра певца Эмина Агаларова Сабина собирается судиться из-за денег, которые ей задолжала компания-арендатор. Фирма снимала у Сабины торговые помещения. Однако в 2018 году ее владельцы перестали выполнять свои обязательства.

Сестра Агаларова уже давно занимается предпринимательством. В частности, она сдает в аренду торговые площади в одном из крупных торговых центров Москвы. Однако проблемы такого рода в ее практике случились впервые.

Более полугода компания-арендатор нарушала условия соглашения. А потом перестала вносить оплату. Никакие обращения Сабины не помогали. На настоящий момент задолженность составляет более 2 миллионов рублей. По словам юриста Агаларовой, суд стал единственным возможным решением ситуации.

Как выяснилось впоследствии, фирма не только не выплачивала долг, но и сдавала помещение в субаренду. А в начале 2019 года, когда компания съехала, Агаларовой пришлось самой вывозить одежду, которая осталась после деятельности фирмы.

Как утверждает юрист Агаларовой, представители фирмы впоследствии подали иск на саму Сабину по поводу недостачи товара. На заседание суда вледльцы компании не явились.