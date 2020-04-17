«Счастье любит тишину»: Милославская не готова распространяться о личной жизни

Актриса пока не задумывается о создании семьи, отдавая всю себя съемкам и творчеству.

В недавнем интервью 24-летняя Стася Милославская призналась, что она не любит откровенничать с журналистами о своей личной жизни. Так, знаменитость считает, что определенные частные аспекты не должны становиться достоянием общественности. Кроме того, актриса подметила, что зачастую «желтая пресса» в погоне за очередной сенсацией вырывает из контекста какие-то фразы, переворачивая все с ног на голову. По словам девушки, ей сейчас абсолютно не хочется быть героиней заголовков подобных изданий. При этом Анастасия (Полное имя актрисы, — Прим. ред.) уточнила, что не исключает вероятность того, что когда-нибудь она расскажет о личном.

«Может, позже, когда все немного уляжется, устаканится. А пока — счастье любит тишину, хотя порой и поделиться им хочется», — приводит «Атмосфера» слова Стаси Милославской.

Партнерша Александра Петрова по фильму «Стрельцов» заверила, что пока она и не помышляет о замужестве. Актриса полностью поглощена своей карьерой, съемками в новых кинопроектах, творчеством и театром. Стася подметила, что получает большое удовольствие от работы и надеется, что и в будущем у нее будет много интересных предложений и ролей. Заговорила девушка и о том, каким она видит идеального спутника жизни.