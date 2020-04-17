Милославская о публичности: «Все эти красные дорожки для меня большой стресс»

В недавнем интервью 24-летняя Стася Милославская подметила, что ее мало интересуют какие-то светские истории: рауты, вечеринки и тусовки со знаменитостями. По словам актрисы, она испытывает большой стресс, если ей нужно позировать на красных ковровых дорожках или участвовать в фотосессиях, облачившись при этом в вечерние туалеты. Еще с юности Анастасия (полное имя актрисы. – Прим. ред.) привыкла быть незаметной. По этой причине Стася до сих пор не любит привлекать к себе внимание окружающих и тем более малознакомых ей людей. Вся эта история вне зоне ее комфорта. При этом Стася отдает себе отчет в том, что выбранная ею стезя диктует определенные правила. Кроме того, Милославская всегда помнит о таком явлении, как издержки профессии. Иногда актрисе просто необходимо присутствовать на том или ином мероприятии, например, премьере кинокартины, где она сыграла одну из ролей.

«Признаться, все эти красные дорожки, фотосессии в вечерних платьях для меня большой стресс», — приводит «Атмосфера» слова Стаси Милославской.

Говоря о популярности, партнерша Александра Петрова уточнила, что она уже давно заметила: многие молодые актрисы после участия в рейтинговом проекте сразу же получают выгодные рекламные контракты. Порой многие забывают, зачем они вообще пришли в профессию, подмечает Стася.