«Я просто люблю тебя»: Пригожин поделился уютным домашним снимком с именинницей Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин трепетно и лаконично поздравил возлюбленную — народную артистку Валерию — с днем рождения. 17 апреля певица отмечает 52-летие. Супруг был одним из первых, кто посвятил исполнительнице трогательные слова в Instagram.

Пригожин разместил на личной странице совместный домашний снимок с Валерией. В кадре улыбающиеся супруги лакомятся сытной домашней едой и булочками собственного приготовления.

«Я просто люблю тебя! С днем рождения, моя любимая», — вложил душу в эти слова Пригожин.

Свои добрые пожелания также поспешили передать Екатерина Андреева, Николай Басков, Катя Лель, Юлия Савичева, Наталья Рагозина.

«Дорогая Лерочка, с днем рождения тебя поздравляю!!! Ты большая умничка во всем!!!! Желаю тебе семейного счастья, радости от деток и мужа, вдохновения, душевного тепла и света!!!» — написала Лель.

«С днем рождения!!! Бесподобная и великолепная дочь, мама, жена и певица», — добавил Басков.

«Лерусик, с днем рождения тебя, наша красота и светлость. Теперь понятно, в кого ты такая прекрасная. Иди по жизни легко, воздушно, пой задушевно и держи нас за сердце, чтоб они билось в такт твоей живой музыке. Люблю. Восхищаюсь», — резюмировала все вышесказанное Андреева.