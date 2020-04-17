«Спасибо за жизнь»: Валерия обратилась к маме в собственный день рождения

Певица Валерия в день своего рождения трогательно обратилась к матери. 17 апреля народная артистка отмечает 52-летие. В праздничную дату исполнительница не забыла поблагодарить главного человека в жизни за все, что женщина для нее сделала. Артистка старается беречь возрастную родительницу от потрясений и активно ухаживает за ней, а Галина Николаевна, в свою очередь, с гордостью публикует совместные снимки со знаменитой дочерью на личной странице в Instagram.

В пятницу, 17 апреля, Валерия разместила фото, на котором ее 81-летняя родительница выглядит просто превосходно.

«Сегодня я родилась на свет, и в этот день, моя дорогая мамулечка, мне хочется поздравить тебя. Это твой праздник. Обожаю твое чувство юмора, когда, отшучиваясь, ты отвечаешь на вопрос, почему у тебя только один ребенок: «Мы боролись не за количество, а за качество». Мне трудно судить об этом, но спасибо тебе за все, что ты для меня делала и делаешь. Спасибо за жизнь, спасибо за твою бесконечную любовь, спасибо за музыку! Будь здорова, пожалуйста. Никакой карантин не может помешать нам с тобой строить грандиозные планы на будущее», — трогательно призналась в любви Валерия.

Поспешили присоединиться к благодарностям и одарить поздравлениями знаменитость Анна Нетребко, Игорь Верник, Зара, Евгений Петросян, Сергей Жорин и многие другие. Все они пожелали артистке счастья, здоровья и высказали надежду, что в скором времени именинница сможет сделать все, что захочет.