«Всегда остаетесь в тренде»: Басков поделился снимком с Пугачевой в розовом жакете

15 апреля свой день рождения отмечает Алла Пугачева. С самого утра певица стала принимать поздравления от близких и друзей. Так как она находится в режиме самоизоляции, то лично ее смогли поздравить лишь муж и дети. Лиза и Гарри растрогали именинницу, прочитав стихи и вручив ей цветы. Примадонна блеснула в праздничный день в шелковом платье в пол. Ее красотой восхитились многие поклонники и коллеги.

Чета Юдашкиных поздравила Аллу Борисовну в соцсети. Модельер Валентин Юдашкин отметил, что ему не терпится лично поздравить звезду, когда появится такая возможность. Николай Басков тоже посвятил певице теплые слова. Он опубликовал архивное фото с именинницей, на котором Пугачева позирует в розовом жакете и с нежным макияжем.

«Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям и желаю долгих лет, здоровья, гармонии, семейного благополучия и неиссякаемого вдохновения! Дорогая Алла Борисовна, вы, как никто, всегда остаетесь в тренде и умеете удивлять! Хочу сказать спасибо за творческий тандем, за поддержку, за отношение, за дружбу. Будьте абсолютно счастливы!» — написал артист.

А вот многие поклонники восхитились Примадонной. Многие считают, что с годами она только молодеет и не выглядит на свой 71 год. «Непревзойденная! Бесконечного счастья!», «Королева», «Рожденная весной, олицетворяет свежесть и красоту», «Алла все прекраснее и прекраснее», — прокомментировали пост подписчики.