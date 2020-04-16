«Давно хотел сделать что-то доброе»: Сергей Жуков взялся записывать аудиосказки

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков начал записывать аудиосказки для детей. Порталу Teleprogramma.pro музыкант рассказал, что в его семье есть давняя традиция – читать детям добрые истории на ночь. На сказках выросли старшие дети исполнителя, а сейчас они помогают развивать кругозор младших. Поскольку сейчас из-за карантина у музыканта появилось больше свободного времени, Жуков решил реализовать себя в необычном направлении.

«Я давно хотел сделать что-то доброе и полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем сказки своим детям. Но в быстром современном мире иногда родителям не хватает времени, чтобы достать книжку, сесть со своим ребенком и почитать ему на ночь. Тогда на помощь приходит Семья Жуковых», — отметил он.

К работе над проектом Жуков привлек всю семью: сказки малышам читают супруга артиста – Регина, дочь Ника, сын Энджел и даже самый маленький Мирон. За качество звука отвечает домашняя аппаратура артиста. Журналистам Сергей поясняет – для сегодняшнего ребенка очень важно всестороннее развитие. В условиях технического прогресса дети не так активно развивают свою фантазию. Его аудиосказки помогут правильно воспитать малыша и, возможно, заложить в нем любовь к чтению.

«На этом проекте я не хочу зарабатывать. Я хочу, чтобы дети слушали хорошие сказки, а родители проводили больше времени со своими детьми», — резюмировал он.