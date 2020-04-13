И Жуков такой молодой: солист группы «Руки вверх» подарил поклонникам редкий видеоролик

Певец и бизнесмен Сергей Жуков порадовал подписчиков своего аккаунта в Instagram по-настоящему раритетным видеороликом. Артист выложил клип со своим выступлением, которое произошло задолго до создания группы «Руки вверх». Как объяснил Жуков, концерт проходил в Тольятти в далеком 1995 году, а сам он на тот момент был большим поклонником техно-коллектива «2 Unlimited», так что именно их песни и пел.

Можно оценить, как сильно с тех пор изменился исполнитель, однако его голос и улыбка остались все теми же.

Подписчики в комментариях остались в восторге от такого внезапного подарка и сразу заметили, что даже в 1995 году талант певца было не скрыть за отсутствием сценических костюмов и плохим микрофоном.