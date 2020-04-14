«Песня ждет своего часа»: Сергей Жуков готовится выпустить новый хит

Солист группы «Руки Вверх» музыкант Сергей Жуков порадовал своих подписчиков в Instagram не только новым видеороликом, но и интересной историей.

Как выяснилось, в уже далеком 2018 году шла активная подготовка к большому концерту-трибьюту, который был посвящен Григорию Лепсу. По задумке авторов, музыкальные коллективы и исполнители должны били спеть песни Лепса на свой лад и в своем стиле.

Группа «Руки Вверх» с удовольствием согласилась участвовать в проекте, успели даже записать вокал и свести звук для композиции «Я поднимаю руки», но Сергей Жуков попал в больницу и участие в концерте пришлось отменить.

Однако песня до сих пор существует и ждет своего часа. Если Григорий Лепс согласится, то композицией все же смогут насладиться поклонники обоих музыкантов.

«Песня до сих пор лежит и ждет своего часа, как бы намекая, что такие хиты должны радовать публику!» — с радостью объявил своим подписчикам Сергей.

Разумеется, многие фанаты Жукова с восторгом восприняли такой анонс и с нетерпением ждут полноценного трека.