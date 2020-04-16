«Просто красавчик»: подписчики пришли в восторг от старшего брата Данилы Козловского

34-летний Данила Козловский показал своего старшего брата и немало удивил этим публику. Актер и режиссер в публичном пространстве считается одной из самых закрытых персон: Данила предпочитает обсуждать рабочие вопросы, оставляя личные за скобками известности. Недавно артист изменил себе и познакомил аудиторию со старшим братом – Егором. В кадре молодой человек, проживающий в Петербурге, рассказал, что решил провести время карантина с пользой и запустил благотворительную акцию по поддержке малышей из многодетных семей.

Сам Козловский положительно оценил поступок родственника.

«Горжусь своим братом», — написал он.

Некоторые из фолловеров узнали Егора. Они рассказали, что молодой человек в свое время работал в столичном институте культуры, где вел пары для студентов. Другие подметили – у Данилы и Егора очень похожие голоса, различить которые, не видя человека, практически невозможно. «Голоса невероятно похожи», «У вашего брата золотое сердце», «Брат просто красавчик», «Данила, а ваш родственник женат?» — писали они Козловскому.