Данила Козловский снял фильм про Чернобыль

Слава американского сериала «Чернобыль» просто не могла пройти мимо российских киноделов. У нас уже был довольно неплохой сериал «Чернобыль: Зона отчуждения», но на волне успеха голливудского проекта всегда можно снять что-то еще. Незанятое до сих пор место занял актер Данила Козловский, он сыграет одну из главных ролей и одновременно выступит режиссером нового проекта «Чернобыль: Бездна». Кстати, изначально фильм назывался «Когда падали аисты». Но кто на такое название пойдет в кино, верно? Вот и придумали куда более звучный вариант.

Компания Central Partnership наконец-то опубликовала тизер нового фильма. Повествование в картине будет вестись от лица пожарного Алексея, именно его сыграет Козловский. Именно ему с небольшой командой спутников придется остановить катастрофу.

Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» должна состояться уже осенью этого года.