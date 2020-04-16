«Сереже очень повезло с папой»: беременная Шубская гордится царящей в семье гармонией

26-летняя актриса Анастасия Шубская похвасталась царящей в семье гармонией. В шоу-бизнесе пара Шубской и Овечкина считается едва ли не самой образцовой среди спортивных представителей: модель регулярно делится с фолловерами трогательными домашними видео и фотографиями, а подписчики, в свою очередь, отмечают – несмотря на звездное происхождение, девушка не гнушается осуществлять и работу по дому.

На днях Шубская призналась – речь идет не только об идеальной картинке. Между супругами действительно царит идиллия, которую и она, и ее муж не стесняются транслировать. Еще счастливее Шубскую и Овечкина сделало появление на свет общего сына – Сережи.

«С появлением Сережи наша с Сашей жизнь очень изменилась. В ней стало еще больше любви и нежности. Сереже очень повезло с таким папой, как Саша — внимательным, заботливым, чутким. И я обожаю наблюдать, когда они вместе чем-то занимаются. Это те моменты нежности, которые очень хочется сохранить», — разоткровенничалась она на личной странице в Instagram.

Не так давно маленькому Сереже исполнилось полтора года. В скором времени мальчик заметно вырастет, ведь ему предстоит подавать пример младшему члену семьи, который вскоре должен появиться на свет. Кого ждут Овечкины, Настя пока не рассказывает, но регулярно делится беременными кадрами.