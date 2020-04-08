Шубская артистично сбрила бороду Овечкину, поддержав челлендж Галустяна

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской поддержал челлендж Михаила Галустяна «Меняйтесь вместе со мной».

Юморист уничтожил растительность на лице, продемонстрировав процесс в Сети. По мнению артиста, в бороде и усах могут оседать болезнетворные микроорганизмы, что в период пандемии становится опасным.

Овечкин превратил процесс сбривания бороды в настоящее шоу, в котором его супруга приняла деятельное участие. Она харизматично танцевала позади него, потом взяла в руки машинку для стрижки и помогла мужу. Завершил процесс хоккеист сам, воспользовавшись бритвенным станком. В конце ролика спортсмен продемонстрировал абсолютно чистое лицо и свою фирменную улыбку.

Напомним, в настоящий момент пара ожидает появления второго малыша и закрылась в своем доме, заранее сделав внушительные продовольственные запасы. Чета воспитывает полуторагодовалого малыша по имени Сережа.

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