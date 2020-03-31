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Спортсмен растет: Шубская разрешает сыну «играть» в хоккей на асфальте

До карантина возлюбленная Овечкина посещала все важные матчи мужа.

Спортсмен растет: Шубская разрешает сыну «играть» в хоккей на асфальте
Вера Глаголева и Анастасия Шубская (Фото: Globallookpress.com)

Еще до самоизоляции 26-летняя Анастасия Шубская не пропускала все важные матчи мужа. Дочка ныне покойной Веры Глаголевой с ранних лет воспитывает в сыне любовь к хоккею. Так, на трибунах модель можно было заметить в компании полуторагодовалого Сережи.

У наследника Александра Овечкина есть собственная клюшка и шайба. Звездная мама не запрещает сынишке «играть» в хоккей на асфальте. При этом возлюбленная спортсмена не отходит от ребенка ни на шаг, следя за тем, чтобы он случайно не поранился.

Сын Овечкина смотрит хоккей на планшете
На карантине маленькому Сереже приходится следить за игрой не с трибун, а дома на планшете. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

Из-за карантина маленькому Сереже приходиться следить за хоккейными матчами не с трибун, а дома на планшете. Однако малыш нисколько не возражает.

Сын Овечкина и Шубской
У сына Овечкина есть собственная клюшка. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

Со своими клюшками кроха не расстается даже за приемом пищи. Сережа растет маленьким болельщиком. Сынишке Овечкина нравится тренироваться с отцом.

Сын Овечкина и Шубской
Сережа оттачивает свое мастерство на асфальте. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

По словам Александра, дома скучать ему не приходится. Своего наследника спортсмен называет бойким парнем.

«Да, с ним не соскучишься! Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку», — приводит «РГ» слова Александра Овечкина.

Сын Овечкина и Шубской
В хоккей малыш «играет» под чутким надзором звездной мамы. Фото: Instagram.com/nastyashubskaya

Напомним, что еще в феврале Анастасия Шубская сообщила о том, что она готовится подарить супругу второго ребенка. Возлюбленная спортсмена перестала скрывать заметно округлившийся животик.

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