Спортсмен растет: Шубская разрешает сыну «играть» в хоккей на асфальте

До карантина возлюбленная Овечкина посещала все важные матчи мужа.

Еще до самоизоляции 26-летняя Анастасия Шубская не пропускала все важные матчи мужа. Дочка ныне покойной Веры Глаголевой с ранних лет воспитывает в сыне любовь к хоккею. Так, на трибунах модель можно было заметить в компании полуторагодовалого Сережи.

У наследника Александра Овечкина есть собственная клюшка и шайба. Звездная мама не запрещает сынишке «играть» в хоккей на асфальте. При этом возлюбленная спортсмена не отходит от ребенка ни на шаг, следя за тем, чтобы он случайно не поранился.

Из-за карантина маленькому Сереже приходиться следить за хоккейными матчами не с трибун, а дома на планшете. Однако малыш нисколько не возражает.

Со своими клюшками кроха не расстается даже за приемом пищи. Сережа растет маленьким болельщиком. Сынишке Овечкина нравится тренироваться с отцом.

По словам Александра, дома скучать ему не приходится. Своего наследника спортсмен называет бойким парнем.

«Да, с ним не соскучишься! Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку», — приводит «РГ» слова Александра Овечкина.

Напомним, что еще в феврале Анастасия Шубская сообщила о том, что она готовится подарить супругу второго ребенка. Возлюбленная спортсмена перестала скрывать заметно округлившийся животик.