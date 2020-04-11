«Мы гуляем, едим и спим»: Самойлова рассказала, как проводит время на самоизоляции с детьми

Модель Оксана Самойлова, которая не так давно объявила, что решила развестись с рэпером Джиганом, в сторис Instagram рассказала, как проводит время с детьми от музыканта. Как известно, у нее от певца три дочки и сын Давид, который появился на свет чуть больше месяца назад.

«Все рассказывают, как они проводят дома карантин в период самоизоляции. Я не знаю, чем мы занимаемся целыми днями. Можно сказать, что ничем. Мы гуляем, убираемся, едим и спим». Оксана Самойлова

Отметим, что несколько недель назад Самойлова и Джиган покинули Америку. Ситуация с коронавирусом развивалась стремительно и требовала быстрых решений. Изначально модель говорила, что она планирует до конца года пробыть в США. Позже она начала жаловаться, что в Америке очень высокие цены.

Напомним, что ее супруг Джиган угодил в Америке в реабилитационный центр. После рождения сына рэпер стал вести себя неадекватно. При этом не стеснялся выкладывать странные ролики в Сеть.