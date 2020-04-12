Оксана Самойлова не собирается съезжать из дома за 140 миллионов рублей

Развод рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой является самым обсуждаемым звездным скандалом в последнее время. Мама четверых детей осталась без мужа, но зато в шикарном доме. Оксана заявила, что даже и не думает съезжать из семейного гнездышка.

Девушка планирует сделать ремонт в особняке, который ранее был выставлен на продажу за 140 миллионов рублей. Она рассказала, что после того, как певцу «сорвало крышу», ей пришлось обратиться за помощью к психологу. Модель отмечает всю сложность ситуации, но пытается быть сильной, ведь нужно воспитывать четверых детей.

«Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе, но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная», — поделилась Самойлова. View this post on Instagram A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on Apr 11, 2020 at 1:58pm PDT

Подписчики Оксаны в «Инстаграме» следят за развитием ситуации, стараются поддерживать девушку и советуют ей верить в светлое будущее.

«Впереди новая чистая жизнь, без грязи и фальши, впереди настоящий мужчина! Все будет отлично», «Все будет замечательно, Оксана», «Какая ты красотка», — поддержали поклонники молодую маму.

О разводе звездной пары стало известно несколько недель назад. Оксана Самойлова подала на развод из-за неадекватного поведения и нестабильного психического состояния Джигана. У супругов четверо детей и самому младшему из них всего лишь два месяца.