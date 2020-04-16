Развод приносит плоды: Агата Муцениеце получила новый контракт на ТВ

Агата Муцениеце ранее чаще находилась дома, чем на съемочной площадке. Она не скрывала, что хочет быть такой же востребованной в профессии, как ее муж Павел Прилучный. Однако из-за рождения детей ее возвращение в кино то откладывалось, то было недолгим. Ко всему прочему, возлюбленный был рад, когда она оставалась дома и ждала его с работы. Более того, он хотел завести еще больше детей. Но недавно пара объявила о расставании. Теперь они собирают бумаги для развода.

Первое время Муцениеце хотела сгладить неприятную ситуацию и ничего плохого не говорила о Прилучном, но когда актер выгнал ее из дома с детьми, то стало ясно, что все эти годы у него были немотивированные вспышки гнева, которые и привели к распаду семьи. Теперь Агата ютится в своей квартире с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Помогает ей воспитывать детей мама. Как оказалось, приближающийся развод уже стал приносить девушке плоды. Ей посыпались предложения о работе. Ко всему прочему, Прилучный больше не влияет на ее жизнь.

Коллега и знакомая Муцениеце рассказала журналистам, что у актрисы появилась новая работа и не одна.

«Агата не могла согласиться на роль без одобрения мужа. А муж хотел, чтобы жена проводила больше времени с детьми. Поэтому скоро мы будем чаще видеть Агату на экранах. Недавно она снялась в новом телепроекте и стала постоянной участницей передачи „Дом культуры и смеха“. Артисты в разных амплуа разыгрывают скетчи о семейной жизни, быте, политике, социалке», — цитирует свой источник издание «Комсомольская правда».

Также по словам девушки, бывшая возлюбленного Павла будет сниматься с именитыми звездами КВН. Еще у нее запланированы съемки в крупном интернет-проекте, ведущей которого стала Светлана Зейналова. Судя по всему, скоро Агата станет чаще мелькать на ТВ. Не так давно она уже вернулась в шоу «Голос. Дети», в качестве соведущей Дмитрия Нагиева.