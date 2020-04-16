«Сама соорудила кактус»: Муцениеце занялась рукоделием

Актриса показала результат своего творчества и призналась, что потратила час времени.

Недавно бывшая возлюбленная Павла Прилучного Агата Муцениеце переехала в городскую квартиру вместе с детьми и мамой и сейчас коротает время в самоизоляции без возможности выйти на прогулку. Чтобы хоть как-то развлечь себя и детей, она изобретает самые различные способы времяпрепровождения, и на этот раз занялась рукоделием. В своих сторис актриса показала результат своего творчества.

«Я потратила целый час времени. Вот какая я рукодельница! У меня что-то пошло не так, и он, конечно, такой у меня, немножко разноцветный. Но чтобы вы понимали, я сама соорудила кактус!» — покрутив в руках мягкую игрушку, похвасталась Муцениеце.

До этого Муцениеце демонстрировала результаты своего кулинарного творчества. Она стряпала пиццу вместе с детьми и показала, какой в итоге получилась выпечка.

Напомним, в квартиру Муцениеце переехала после случившегося с Прилучным в их загородном жилье. Актриса утверждает, что бывший возлюбленный выкинул ее телефон и выгнал ее вместе с сыном и дочерью из дома.