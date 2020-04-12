«Поверьте, я не враг для Паши»: Муцениеце заявила, что осознала все свои ошибки

31-летняя Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками после истории с Прилучным. Актриса из фильма «Тобол» откровенно рассказала о том, что муж поднял на нее руку, выбросил ее телефон на улицу и довел их общих детей до слез. В итоге соведущая Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. Дети» была вынуждена покинуть загородный дом, в котором она жила с Павлом и переехать в квартиру. При этом девушка заявила, что Прилучный вел себя, мягко говоря не адекватно.

После всего произошедшего Муцениеце все-таки прокомментировала разлад в семье, восстановив свой аккаунт в Instagram. Актриса заверила верных почитателей в том, что в настоящее время она сама и ее дети находятся в полной безопасности. Знаменитость поблагодарила подписчиков и близких друзей за поддержку. По словам супруги Павла, ей было важно почувствовать, что она не одна.

Муцениеце не стала скрывать: ей очень тяжело принять и смириться со всем произошедшим. Экс-возлюбленная Прилучного подметила, что отдает себе отчет в том, что вызвала большой резонанс своими откровениями, относительно взаимоотношений с мужем. Агата надеется, что вся эта ситуация поможет ей разобраться в своей жизни. Девушка уверена, что найдет в себе силы двигаться дальше.

«Поверьте, я не враг для Паши, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!» — отметила актриса, добавив, что и она извлекла из всего случившегося урок, поняв свои ошибки.

Муцениеце уточнила, что сейчас ее главное задача — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это радость, веселье и смех. Напомним, что от Павла Прилучного Агата родила двоих наследников: сына Тимофея, ему семь лет и дочку Мию, ей четыре годика.