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«Мир никогда не будет прежним!»: Фадеев напомнил своим подписчикам о беге времени

Музыкант через соцсеть посоветовал людям не откладывать важные дела в долгий ящик и стараться жить сегодняшним днем.

«Мир никогда не будет прежним!»: Фадеев напомнил своим подписчикам о беге времени
Продюсер Максим Фадеев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Музыкант Максим Фадеев выложил необычный пост в личном аккаунте в Instagram. Певец решил рассказать своим подписчикам о том, как неумолимо быстро бежит время. На фотографии Фадеев сидит перед камерой в очках, которые более 30 лет назад он купил в Германии. Казалось совсем недавно Максиму пришла повестка в армию, но сейчас седина уже покрывает его щетину. Время всегда убегает незаметно, не стоит об этом забывать. Многие считают, что можно отложить какие-то дела, встречи или поступки на потом, но это не так. Об этом и завел речь музыкант.

«Мир и сознание людей никогда не будет прежним! Я знаю, что духовность начнёт брать вверх даже над самыми упоротыми. Я это замечаю в людях, у которых этой Опции даже не было. Мир в ваш дом!» — так закончил свое глубокое послание к подписчикам Фадеев.

Многие комментаторы прислушались к совету композитора и стали не откладывая на завтра задавать ему вопросы, самый популярный из которых вполне предсказуемо касался избавления от лишнего веса. Но эту тайну музыкант подробно раскроет позже.

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