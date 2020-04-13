«Это не вся картина!»: пользователи Instagram справились с шифром Максима Фадеева

Композитор Максим Фадеев продолжает скучать в самоизоляции. Хотя чаще всего музыкант проводит часы в невольном заточении, занимаясь написанием треков для нового музыкально альбома. На этот раз он решил порадовать своих подписчиков в Instagram необычной картиной-загадкой. Как объяснил сам Фадеев, есть такая потрясающая картина «Орел и орленок», однако большая часть полотна скрыта от взгляда зрителей.

«Но это не вся картина!» — сразу же заинтриговал своих подписчиков шоумен.

Он спросил, а что же нужно сделать, чтобы увидеть другую сторону полотна.

Разумеется, довольно размытые линии и неровные штрихи дают вполне явные намеки о том, что нужно сделать. Достаточно перевернуть картину на 180 градусов, чтобы увидеть скрытое изображение. Загадка была разгадана за секунды, а в адрес Фадеева посыпались комплименты, восхваляющие его мудрость.